بعد مورينيو وأنشيلوتي .. إنريكي مرشح لتدريب البرازيل

إنريكي أم مورينيو خلفًا لتيتي؟

انضم لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا السابق، لقائمة المرشحين لتدريب البرازيل، خلفًا لتيتي.

بعد خروج منتخب السيليساو المفاجئ من ربع النهائي كأس العالم 2022 على يد كرواتيا، قرر تيتي ترك منصبه، فيما أُقيل لويس إنريكي بعد هزيمة إسبانيا بدور ال16 من المغرب بركلات الترجيح.

ووفقًا لـ UOL Esporte، سيسافر رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيز إلى أوروبا الأسبوع المقبل، للقاء مدربين محتملين وإنريكي هو أبرز المرشحين، بعدما تم الاستفسار عن مدى توافره من زميله السابق ببرشلونة الظاهرة رونالدو.

مدرب إسبانيا السابق ليس هو الوحيد بقائمة رودريغيز لقيادة منتخب السليساو، فكلًا من مدرب ريال مدريد الحالي كارلو أنشلوتي، وأيضًا جوزيه مورينيو بالقائمة.

وقاد تيتي منتخب البرازيل للتتويج بكأس كوبا أميركا 2019، لكنه حلّ وصيفاً في نسخة 2021 بعد الخسارة ضد الأرجنتين.