بعد موجة غضب كيمبيمبي .. جالتييه يتملص من قراره بشأن مبابي!

أزمة شارة القيادة تؤرق باريس سان جيرمان!

صرح كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أنه أخطأ في تصريحاته السابقة حول اختياره لنجم الفريق كيليان مبابي من أجل أن يكون القائد الثاني لنادي العاصمة الفرنسية.

مبابي ارتدى شارة القيادة أمام باي دو كاسيل في كأس فرنسا، وكشف جالتييه في وقت سابق أنه اختار مبابي ليكون ثاني قائد في الفريق، مما أثار غضب برينسيل كيمبيمبي مدافع الفريق والقائد الثاني خلف ماركينيوس.

وقال جالتييه: "مبابي نائب قائد؟ إنه خطأ في التواصل، أنا أخطأت".

وأضاف: "كيليان هو أحد القادة، لدينا أربعة هم: "مبابي وراموس وكيمبيمبي وفيراتي، كيليان هو أحد النواب، لكنه ليس نائب القائد الأول".

يذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة ريمس في الأسبوع ال20 من الدوري الفرنسي.