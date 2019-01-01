بعد موافقة الإدارة.. ريال مدريد يبدأ تشكيل فريقه النسائي اليوم

ريال مدريد يبدأ تشكيل فريقه النسائي بعد اجتماع إدارته اليوم برئاسة فلورنتينو بيريز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن ريال مدريد سيبدأ مساء اليوم في تشكيل فريقه الخاص بكرة القدم النسائية بعد موافقة إدارته برئاسة فلورنتينو بيريز.

وكانت إدارة ريال مدريد قد قررت منذنحو عام تشكيل فريق نسائي، ولكنها ظلت تدرس الخطوات المطلوبة من أجل ذلك طيلة هذه الفترة.

وبعدما وضعت الإدارة الخطوط العريضة بشأن ذلك، تقرر أن يتم تشكيل الفريق رسميًا بداية من اليوم الخامس والعشرين من يونيو للعام 2019، في حال موافقة أعضاء الإدارة.

وستجتمع إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز مساء اليوم، سيتم خلاله تقديم الاقتراح من قبل بيريز، وسيتم انتظار رد أعضاء الإدارة سواء بالموافقة أو الرفض.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

ولن يكون الاقتراح مختصًا فقط بالفريق الأول، حيث سيعطي فلورنتينو بيريز اقتراحًا لتشكيل الفئات السنية كذلك.

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وحسب ماركا فإنه لا شيء يشير إلى أن الإجابة ستكون بالرفض، وبناءً على ذلك، فإن فريق ريال مدريد النسائي سيكون واقعاً بعد اجتماع اليوم.