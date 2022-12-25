بعد منع اللون الأخضر .. الدوري الإيطالي يغير جلده بقوانين جديدة!

مشكلة ألوان في إيطاليا

تحدثت تقارير قادمة من إيطاليا عن حزمة من القوانين الجديدة متعلقة بقمصان الفرق ومنع مجموعة من الألوان والتصاميم.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن في يوليو الماضي عن حظر ارتداء الفرق للقمصان الخضراء لما تسببه من ضبابية للمشاهد بسبب التشابه مع أرضية الميدان.

وبحسب "Calcio & Finanza"، سيتم منع الفرق من ارتداء قمصان احتياطية بألوان مختلطة بداية من موسم 2024-2025.

تغيير آخر سيتم فرضه أيضاً هو إلزام كل فريق بتقديم ثلاثة أزياء لحارس المرمى تكون مختلفة عن قميص الفريق الأساسي بحسب التقرير.

وتهدف التغييرات بحسب التقرير لمنع التشابك بين الفريقين على صعيد الملابس، الأمر الذي أصبح ظاهرة مؤخراً في ظل التصميمات التي تستخدمها بعض الفرق في قمصانها غير الأساسية.