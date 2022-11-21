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بعد منعها في قطر .. البيرة مكافأة بطل العالم!

هدى عزيز
4:04 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Budweiser World Cup Copa do Mundo estoque
بطل العالم يحصل على البيرة

يبدو أن قضية الخمور أصبحت عنوانًا رئيسيًا لكأس العالم بعدما حصلت أحد العلامات التجارية للبيرة على عقد بقيمة 75 مليون يورو مع قطر، مما أتاح لها نقاط بيع منتشرة في جميع أنحاء الدوحة، قبل أن تعلن قطر حظر بيع الخمور في الملاعب وإغلاق نقاط بيع الكحول حول الاستادات، مع اتاحتها في مناطق المشجعين.

وجاء قرار قطر بمنع الكحوليات في الملاعب بسبب تنافيها مع الثقافة العامة للبلاد.

لذلك يبدو أن شركة "بدويايزر" المصنعة للجعة وجدت حلًا لاستخدام مستودعاتها المليئة بالبيرة حيث قرروا التخلي عنها للبلد الذي يفوز منتخبها ببطولة كأس العالم.

وكتب حساب "بدويايزر" في إطار تسويقي: "يوم جديد، تغريدة جديدة، البلد الفائز سيحصل على الجعة، من سيكون؟".

يجدر الإشارة إلى أن صحيفة "ماركا" الإسبانية وفقًا لتقريرها فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة بمقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث وقعوا عقدًا حصريًا معهم بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا اتهام قطر لخرق الاتفاقيات الموقعة مع الفيفا التي تلزمها "باحترام العقود مع الرعاة".

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