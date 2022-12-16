بعد مقارنته بميسي .. لاعب مصري يرد: قميصه أفضل مني!

مقارنة غريبة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعية

أشعلت مقارنة غريبة بين أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي ونجم غزل المحلة أحمد الشيخ وسائل التواصل الاجتماعية، واللاعب المصري يرد بنفسه على الأمر.

الشيخ يعد من أفضل لاعبي الدوري المصري هذا الموسم بتسجيله سبعة أهداف من أصل 11 هدفاً سجلها غزل المحلة الذي يعيش موسماً استثنائياً حتى الآن بالمسابقة بالفوز في خمس مباريات من أصل سبعة.

الناقد خالد طلعت قارن عبر حسابه على فيسبوك بين أرقام الشيخ وميسي في كأس العالم وقال إن الأرجنتيني لعب دقائق أكثر وسجل خمسة أهداف في كأس العالم، بينما المصري لعب دقائق أقل وسجل سبعة أهداف ودون ركلات جزاء.

الجمهور حول الأمر لسخرية لاذعة من تصريح الناقد، ولقب جمهور المحلة مهاجمه بالGOAT، في إشارة للقب الشهير الذي يحصل عليه ميسي كأحد أفضل اللاعبين في العالم.

الطريف أن الشيخ نفسه علق على الأمر عبر فيسبوك، إذ تعجب من المقارنة وقال إن حتى قميص ميسي أفضل منه، مرسلاً تحياته للناقد الرياضي.