بعد مقابلته مع جوان لابورتا .. سيرخيو أجويرو "وسيط" عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!

أجويرو قد يلعب دورًا رئيسيًا في عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة..

أجرى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني حديثًا هادفًا مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم "البلوجرانا" السابق، بشأن عودة ليونيل ميسي إلى "سبوتيفاي كامب نو" في الصيف المقبل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن أجويرو، صديق ميسي المقرب، حث لابورتا على اتخاذ الخطوة الأولى من أجل عودة ميسي إلى برشلونة.

أجويرو قال في أحد أحداث بطولة دوري الملوك مؤخرًا: "الأمور وصلت إلى 50%، لكن لابورتا يجب أن يبذل جهدًا للتعاقد مع ميسي، إذا اتخذ لابورتا الخطوة، سيعود ميسي".

وحسب الصحيفة الإسبانية، اكتسب الحديث بين لابورتا وأجويرو في "كامب نو" خلال نهائي بطولة دوري الملوك، أهمية كبرى لأن اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق يعرف نوايا ميسي عن كثب، وسيلعب "الكون" دور الوسيط في الصفقة بطريقة أو بأخرى.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2023، ويفكر قائد "الألبيسيليستي" بالفعل في احتمالات مختلفة، من التجديد مع النادي الفرنسي إلى القفز إلى الدوري الأمريكي، لكن إذا وجد برشلونة الحل الاقتصادي لتسهيل عودته، فإن النادي لن يتأخر.