بعد مفاجأة دي خيا .. بيكيه في تشكيل إسبانيا لكأس العالم

مفاجآت قائمة إسبانيا تتوالى!

تواجد جيرارد بيكيه نجم برشلونة ضمن قائمة المنتخب الإسباني المبدئية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022، وتعد تلك مُفاجأَة مدوية، بعد وجود أنباء عن خروج دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد من قائمة أبطال كأس العالم 2010.

صاحب ال35 عامًا خرج من حسابات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، كما يرغب البرسا في التخلص منه بسبب راتبه المرتفع.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن بيكيه والمُخضرم سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان يُعدوا أحد اختيارات لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني ضمن 55 لاعبًا تم تسليم أسمائهم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولم يتم الإعلان عن القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا، إلا أن مصدر من داخل برشلونة أكد تواجد بيكيه ضمن قائمة إنريكي، مشيرًا إلى تواجد كل لاعبي البرسا المُتاحين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في القائمة المبدئية باستثناء كلًا من: سيرجي روبيرتو المصاب، وهيكتور بيليرين.

الجدير بالذكر أن بيكيه شارك هذا الموسم في ثمانية مباريات رفقة برشلونة، حيث جاءت مشاركته بسبب الإصابات التي ضربت لاعبي البرسا على رأسهم جول كوندي ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن.