بعد مطالب إيقافه .. الفراج يوضح سبب عدم ظهوره الليلة في "أكشن مع وليد"

هل تم الاستجابة لمطالب إيقافه ومنعه من الظهور؟

حسم الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجدل حول عدم ظهوره في حلقة الليلة من برنامجه "أكشن مع وليد"، بعد انتشار أنباء عن إيقافه وتحويله للتحقيق.

لماذا يطالب البعض بإيقاف وليد الفراج؟

خلال الساعات الماضية، قاد عدد من الجماهير والإعلاميين الرياضيين حملة ضد الفراج، مطالبين وزارة الإعلام بمنعه من الظهور وإيقاف برنامجه.

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Shahid Shahid

هذه الحملة ترجع لاختلاف البعض مع محلل رياضي قام الفراج باستضافته، نظرًا لآرائه التي يعارضها مطلقو الحملة، فتسبب بالتبعية في الغضب الجم تجاه الإعلامي الرياضي وبرنامجه.

وأمام هذه الحملة، تسبب الحساب الرسمي لبرنامج "أكشن مع وليد" في إثارة الجدل أكثر، إذ قام بنشر تغريدته اليومية المعتادة للإعلان عن ضيوف حلقة الليلة، موضحًا أن الفراج هو من سيدير الحوار كما هي العادة في حلقة يوم الثلاثاء.

لكن بعدها بساعات قليلة، حذف الحساب التغريدة، وقام بإعادة نشرها مع تعديل بسيط، شمل الإعلان عن أن الإعلامي علي الصوابي هو من سيدير الحوار.

ما سبب غياب الفراج عن حلقة الليلة من "أكشن مع وليد"؟

الفراج خرج لحسم الجدل سريعًا قبل أن تكثر الأقاويل حول إيقافه، فأوضح بطريقة غير مباشرة أن مرض والده هو ما منعه من إدارة حلقة الليلة.

الفراج نشر صورة سرير مرض والده بالمستشفى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق: "الله يشافيك يا ابوي ويقومك بالسلامة، اسال الله ان يجعل كل ما اصابك وما تعانيه الان تكفير للذنوب وان يشملك بكرمه وعافيته، البيت مشتاق لحسك ..اشتقت لصوتك يا ابو وليد".

وتعاطف عدد كبير من الجمهور مع الإعلامي الرياضي، مطالبين الجماهير ومعارضيه برفع أيديهم عنه خلال الفترة الحالية، في ظل مرض والده، والفصل بين الرياضة ومرض والده.

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