بعد مطالبات طرده من ريال مدريد بسبب تجاهل كريم بنزيما .. دافيد ألابا يوضح سبب التصويت لليونيل ميسي

دافيد ألابا فسر سبب منح صوته لميسي في جوائز الأفضل..

أثار دافيد ألابا مدافع نادي ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب النمسا عاصفة من الاستياء في أوساط جماهير النادي الملكي، بعد الكشف عن تصويته في جوائز "الأفضل" لأفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويًا.

ألابا تجاهل بنزيما كريم بنزيما زميله في ريال مدريد الذي كان ينافس على الجائزة، حيث منح المركز الأول إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ما فعله ألابا تسبب في عاصفة من الهجوم عليه من قبل جماهير ريال مدريد، إلى حد وجود مطالبات بطرده من النادي الملكي، حيث تصدر هاشتاج "Alabaout#" موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في إسبانيا.

ألابا قرر عدم الصمت على الأمر، حيث فسر ما حدث سريعًا عبر حسابه على موقع "تويتر" قبل أن تتفاقم الأمور أكثر.

وكتب ألابا في بيان مقتضب: "بخصوص جائزة أفضل من فيفا، يصوت المنتخب النمساوي على هذه الجائزة كفريق، وليس أنا وحدي، كل فرد في الفريق قادر على التصويت وهكذا يتم تحديده".

واختتم: "يعلم الجميع، وخاصة كريم، مدى إعجابي به وبأدائه، وكثيرًا ما قلت إنه بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم، ولا يزال هذا هو الحال دون شك".