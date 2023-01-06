بعد مطاردة شرسة .. القبض على نجم الدوري الإنجليزي السابق بتهمة حيازة الهيروين!

النجم السابق في الدوري الإنجليزي كان يحمل هيروين بقيمة حوالي خمسة آلاف يورو.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي السابقين بكمية كبيرة من مخدر الهيروين في أيرلندا دون الكشف عن هويته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النجم السابق للدوري الإنجليزي كان قد تورط في مطاردة شرسة بالسيارات مع الشرطة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد قُبض عليه في منطقة كروملين في دبلن مساء الخميس، قبل أن يفرج عنه بضمانات عديدة صباح الجمعة.

ونشرت الشرطة الأيرلندي بيانًا عن الواقعة وكتبت فيه: "تم القبض على رجلين في الثلاثينات من عمرهما بسبب القيادة بشكل متهور في شوارع دبلن، وتم ضبط كمية من المخدرات معهما، وتم الإفراج عنهما بكفالة وبضمان الظهور أمام القضاء في موعد لاحق".

جدير بالذكر أن الصحيفة كانت قد أكدت أن كمية المخدرات المضبوطة مع الثنائي كانت من مخدر الهيروين وتقدر بحوالي خمسة آلاف يورو