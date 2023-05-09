بعد مرور شهر .. اعتداء فالفيردي على نجم فياريال يمر دون عقوبة!

هاجر الحجار
Fede Valverde & Baena La LigaGetty
ريال مدريدأوساسوناكأس الملك الاسبانيالدوري الإسباني - لا ليجا

تعدي فالفيردي على لاعب فيالريال يمر بسلام!

لم يتعرض لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، إلى عقوبة بعد التعدي على لاعب فياريال، حتى الآن بسبب قانون الرياضة الجديد.

وقام فالفيردي بضرب اللاعب أليكس باينا خارج ملعب سانتياجو برنابيو، بعد مباراة ريال مدريد وفياريال، والتي انتهت بفوز الأخير.

وقامت لجنة مكافحة العنف بإسبانيا، بإحالة القضية إلى لجنة المنافسة، وعليه فلم يتعرض لعقوبة وفقًا للقانون الرياضي الجديد، رغم مرور شهر على الواقعة.

يذكر أن، قال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس أنه سيساند لاعب فياريال، ولن يقبل بالتعدي على أي لاعب بالدوري.

الجدير بالذكر أن، خاض فالفيردي ست مباريات مع فريقه، أخرها ضد أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي فاز به ريال مدريد.

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