بعد مدريد ولندن وباريس .. الدوري السعودية يستهدف قناص العاصمة الإيطالية

ثورة الانتقالات لا تتوقف في السعودية

لا حديث في أخبار الانتقالات سوى عن ثورة دوري روشن السعودي واستهداف عديد النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبرى، وقد أضافت صحيفة عكاظ اسمًا جديدًا لقائمة المرشحين للانضمام للأندية السعودية الموسم القادم.

الدوري السعودي نجح في استقطاب كريستيانو رونالدو بتوقيعه للنصر خلال يناير الماضي، وقد بات الهلال قريبًا من ضم ليونيل ميسي والاتحاد من التعاقد مع كريم بنزيما ونجولو كانتي، وهناك حديث عن لوكا مودريتش وويلفريد زاها وغيرهم.

عكاظ كشفت النقاب مساء اليوم الأحد عن دخول القناص الإيطالي تشيرو إيموبيلي نجم هجوم لاتسيو دائرة المرشحين للعب في الدوري السعودي الموسم القادم، لكن دون الحديث عن هوية النادي الراغب في ضمه.

صاحب الـ33 عامًا عانى من تراجع في مستواه وعدد أهدافه هذا الموسم، لم يُحرز سوى 12 هدفًا، بعدما تُوج بلقب هداف السيري إيه الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا، لكنه رغم ذلك يُعد أحد أفضل المهاجمين في البطولة المحلية.

إيموبيلي سجل خلال رحلته مع لاتسيو، التي بدأت صيف 2016، 162 هدفًا خلال 239 مباراة، بجانب 40 تمريرة حاسمة، وقد توج 4 مرات بلقب هداف الدوري الإيطالي منها مرتين خلال المواسم الأربعة الأخيرة.