بعد محاولته "الشتوية" الفاشلة .. الهلال يُواصل مطاردة نجم مانشستر يونايتد

الهلال لم يتخل عن الفكرة أبدًا

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الخطر القادم من الشرق .. هذا ما يبدو سيكون عنوان سوق الانتقالات الصيفي القادم في أوروبا، إذ يُتوقع أن تُواصل أندية دوري روشن السعودي تهديد نظيرتها في القارة العجوز وخطف أبرز نجومها، وذلك بعد فترة "الراحة" التي سيطرت على سوق الانتقالات الشتوي.

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الأندية السعودية لم تُبرم الكثير من الصفقات في يناير الماضي، فقد اكتفت بضم الهلال للظهير الأيسر رينان لودي من مارسيليا وتعاقد النصر مع المدافع الأسترالي عزيز بيهيتش، لكن صحيفة ديلي ميل الإنجليزية كشفت عن محاولة سعودية متأخرة لضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي إلا أنها باءت بالفشل.

الصحيفة أشارت إلى أن الهلال قدم عرضًا فلكيًا للتعاقد مع برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد إلا أن اللاعب رفضه لرغبته مواصلة العمل مع ناديه الإنجليزي.

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الصحيفة أوضحت أن الفريق السعودي، ورغم فشل المحاولة الشتوية، لم ييأس أبدًا من إمكانية ضم النجم البرتغالي، حيث يُخطط للعودة بعرض جديد خلال الصيف القادم.

صاحب الـ29 عامًا انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2020 وقد حمل شارة القيادة هذا الموسم، ولعب مع النادي 215 مباراة سجل خلالها 71 هدفًا.

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