بعد محاولات الهلال والأهلي .. فيراتي يُحدد وجهته بالشرق الأوسط!

تعرف على الفريق الجديد الذي سيضم فيراتي

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حاول ناديي الهلال والأهلي خلال صيف 2023 التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، من أجل ضمه إلى دوري روشن السعودي، ولكن المفاوضات لم تتم، ليُحدد النجم الإيطالي وجهته الجديدة في الشرق الأوسط.

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فيراتي كان موافقًا على الانتقال إلى الهلال بالفعل، ولكن المفاوضات بين الهلال وباريس سان جيرمان لم تتم، حيث كان يرغب النادي الفرنسي في الحصول على مقابل مادي كبير للاستغناء عن لاعبه.

وأشار برنامج "مجلس قناة الكأس" القطري، إلى أن فيراتي سيصل غدًا الإثنين من أجل الانتقال إلى العربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل الأهلي أيضًا في مفاوضات مع فيراتي، ولكنه لم ينجح في الوصول لاتفاق معه، ليتجه الراقي للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط برشلونة الإسباني.

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وسيرحل فيراتي عن باريس سان جيرمان، بعد خلاف بينه وبين مدربه الإسباني لويس إنريكي، الذي قرر عدم الاعتماد عليه في تشكيلته الرئيسية.

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