بعد محادثات مع مدرب مصر .. صلاح يحدد موقفه من المشاركة في الأولمبياد!

هل تحدث أزمة مع ليفربول؟

أعطى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، موافقته المبدئية على التواجد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

صاحب الـ31 سنة يعتبر من أهم العناصر المرشحة لدخول فريق المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق، وذلك ضمن القائمة المكونة من ثلاثة لاعبين فوق السن القانوني وهو 23 عامًا.

موقع "المصري اليوم" قال إن صلاح تجمعه علاقة جيدة جدًا بميكالي، وهناك تواصل بينهما خلال الفترة الماضية، حيث هناك حالة من الإعجاب لدى نجم ليفربول بقدرات البرازيلي.

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وأوضح أن اللاعب معجب كثيرًا بتعامل ميكايلي مع اللاعبين في المنتخب الأولمبي، ولا يمانع الانضمام له لمساعدة الفريق في أولمبياد باريس.

وأكد الموقع أنه بالرغم من إبداء صلاح لموافقته المبدئية، إلا أن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، بعد المزيد من المحادثات مع ميكالي.

وتبدأ البطولة في 24 يوليو وتنتهي في 10 أغسطس، مما يعني أن صلاح قد يغيب عن المعسكر التحضيري للموسم بأكمله في ليفربول لو تم اختياره، مما قد يتسبب في أزمة له مع المدرب الجديد آرني سلوت.

ونظرًا لأن الأولمبياد ليس منافسة مُعترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيمكن للأندية رفض استدعاء لاعبيها، وهو ما حدث مع صلاح بالضبط عندما حاولت مصر الاعتماد عليه في أولمبياد 2021 في طوكيو.

جدير بالذكر أن قرعة منافسات كرة القدم في الأولمبياد، أوقعت مصر في المجموعة الثالثة بجوار كل من أوزبكستان، جمهورية الدومينيكان ومنتخب إسبانيا.