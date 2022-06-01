بعد مبابي.. 3 أسماء تشعل حرب ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الميركاتو

حرب ضروس تشتعل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

لا تمر العلاقة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بأفضل أوقاتها، بل إن الناديين تحولا إلى عدوين في الأسابيع الأخيرة بعدما كانت العلاقة ودودة بينهما إلى درجة كبيرة.

ما فجر تلك المعركة بين الطرفين هي مسألة كيليان مبابي وتجديد عقده لدى باريس سان جيرمان ورفضه عروض ريال مدريد، أيضًا موقف ناصر الخليفي المتشدد حيال بطولة دوري السوبر الأوروبي التي يعد فلورنتينو بيريز أبرز مؤيديها.

ولكن هناك عدد من الملفات الأخرى ينتظر أن تكون محطات في تلك المعركة، وبالأخص نذكر 3 لاعبين قد يزيدون اشتعال هذه الحرب بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.

تشواميني

البداية من أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو، ما يمكن تأكيده هو أن تشواميني وريال مدريد توصلا إلى اتفاق مبدئي، ولكن موناكو طلب فيه 100 مليون يورو، أكثر بعشرين مليون يورو من عرض ريال مدريد المقدر بنحو 80 مليونًا.

يخطط باريس سان جيرمان لاقتحام تلك الصفقة في صمت بعرض قوي لموناكو يلبي طلباته ويستغل ميل اللاعب لعدم مغادرة بلاده، المعركة قد تشتعل في الفترة المقبلة على تشواميني بين باريس والريال.

نونو مينديش

رغم أن باريس سان جيرمان فعل بند شراء الظهير الأيسر نونو مينديش من سبورتنج لشبونة، إلا أن الأخير حصل على 35 مليون يورو بشكل كامل نظير اهتمام ريال مدريد باللاعب.

باريس سان جيرمان كان يخطط لتقليل تكلفة الصفقة من لشبونة، لكن الأخير استخدم ورقة ريال مدريد للضغط من أجل الحصول على 35 مليون يورو بشكل كامل، وهو ما فعله باريس سان جيرمان لأنه كان قد طلب الشراء بالفعل.

ساديو ماني

المعركة التي قد تشتعل بقوة في الميركاتو هي معركة ساديو ماني، السنغالي الذي يرغب في الرحيل عن ليفربول يبدو مرشحًا لأن يشكل حربًا بين باريس والريال.

بايرن ميونخ أكثر من يفكر في اللاعب، ولكن قيمة 30 مليون يورو لا تبدو منطقية بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 30 عامًا بالنسبة لفكرة الألمان.

باريس سان جيرمان يريد مساعدًا قويًا لمبابي بخلاف نيمار الذي لم يعد يحظى بثقة باريس سان جيرمان، بينما يطمح ريال مدريد لرد صفعة مبابي، وبين الرغبتين.. قد تقوم حرب جديدة!.

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