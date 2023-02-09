بعد مبابي .. إصابة ليونيل ميسي تهدد أحلام باريس في دوري الأبطال

غموض موقف ميسي من المشاركة أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن هناك صعوبة في لحاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقين يوم 14 فبراير القادم في مواجهة قوية وحاسمة بمنافسات بطولة دوري الأبطال، وغياب ميسي سيشكل ضربة موجعة للفريق الباريسي.

وتعرض ميسي لإصابة أثناء مشاركته مع باريس سان جيرمان في مباراة الكأس الأخيرة أمام أولمبيك مارسيليا، وخضع لفحوصات طبية كشفت عن إصابته في أوتار الركبة وتم استبعاده من المشاركة في المباريات منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن ميسي سيغيب عن مباراة فريقه ببطولة الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل أمام موناكو، وسيتعين عليه العمل كثيرًا حتى يتمكن من المشاركة في مباراة يوم 14 فبراير المقبل بدوري أبطال أوروبا ضد بايرن.

وسيفتقد باريس سان جيرمان لنجمه كيليان مبابي أيضًا أمام بايرن ميونخ بسبب تعرضه لإصابة مؤخرًا ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.