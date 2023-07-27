بعد مبابي .. باريس سان جيرمان يصدم الهلال مجددًا بسبب فيراتي

مفاوضات الهلال مع باريس سان جيرمان بشأن فيراتي في طريقها للفشل

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تلقى نادي الهلال صدمة جديدة من باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن النجم الإيطالي ماركو فيراتي، بعدما تلقى صدمة الفرنسي كليان مبابي بأيام قليلة.

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وكان الهلال في مفاوضات مع مبابي من أجل التعاقد معه، ولكن النجم الفرنسي رفض التفاوض مع النادي السعودي، على انتقاله إلى دوري روشن السعودي.

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وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الهلال عرض على باريس مبلغ 30 مليون يورو من أجل ضم فيراتي، وهو المبلغ الذي اعتبرته الإدارة برئاسة ناصر الخليفي بعيد تمامًا عن قيمة اللاعب الحقيقية.

وأضافت الصحيفة أن فيراتي كان قد اتفق بالفعل مع مسؤولي الهلال، ولكن قيمة الصفقة المعروضة من جانب الهلال تسبب في سد الطريق لإتمامها.

ويبدو أن اهتمام أتلتيكو مدريد بفيراتي تبخر هو الآخر بشكل نهائي، بسبب طلبات النادي الفرنسي للتنازل عن فيراتي.

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