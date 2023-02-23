ضربتان قويتان للنصر خلال أيام قليلة

تلقى النصر ضربة جديدة بعد يومين فقط من إعلانه انتهاء موسم نجمه بيتي مارتينيز لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

النادي العاصمي أعلن مساء اليوم وبشكل مفاجئ غياب هدافه أندرسون تاليسكا عن اللعب لمدة 3-4 أسابيع بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها في الساعات الأخيرة تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح تويتر النصر أن تاليسكا سيُغادر إلى البرازيل للخضوع إلى برنامج تأهيلي في أحد المراكز الطبية هناك.

صاحب الـ29 عامًا كان قد غاب عن مباراة النصر أمام الوحدة في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للإيقاف، ثم بدأ المباراة التالية أمام الفتح على دكة البدلاء لمعاناته من إصابة بسيطة، وقد شارك في الشوط الثاني.

وكان من المتوقع أن يتواجد تاليسكا في اللقاء القادم أمام ضمك يوم السبت القادم لكن جاءت تغريدة النادي حول إصابته وغيابه الطويل لتصدم الجماهير.

يُذكر أن تاليسكا يتصدر جدول هدافي دوري روشن السعودي برصيد 13 هدفًا، ويُطارده كارلوس نجم الشباب بفارق هدف وعبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد بـ11 هدفًا.