بعد ليني يورو.. مانشستر يونايتد يعرض 100 مليون يورو لخطف الصفقة الثانية

هل يفعلها راتكليف؟

يخطط مانشستر يونايتد لسوق انتقالات استثنائية في صيف 2024، تحت القيادة الجديدة للسير جيم راتكليف، المالك المساهم بحصة أقلية في النادي.

وتمكن الفريق الأحمر من خطف ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي، بعد منافسة كبيرة مع باريس سان جيرمان وريال مدريد.

ويبدو أن النادي الإنجليزي في طريقه لكسب صفقة أخرى تحظى باهتمام بايرن ميونخ هذه المرة، إذ يتعلق الأمر بتشافي سيمونز، لاعب باريس سان جيرمان.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن لايبزيج يستهدف تمديد إعارة سيمونز من سان جيرمان، بينما حصل النادي الفرنسي على عرض من بايرن ميونخ لشرائه مقابل 70 مليون يورو.

إلا أن فريق المدرب إريك تين هاج وجه بوصلته نحو اللاعب الشاب، الذي قدم مستويات مذهلة مع هولندا في يورو 2024، ويستهدف ضمه في صفقة كبرى تقدمر بنحو 100مليون يورو.