بعد لومه لاستبعاده .. رامون دياز يفجر مفاجأة حول إصابة جديد لسلمان الفرج

قائد الهلال غاب عن لقاء الفتح وهو ما أثار استياء جمهور ناديه في ظل حاجة الفريق لجهوده، لكن غيابه لم يكن للراحة كما توقع الجمهور!

حضر سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، لقاء فريقه بالأمس أمام الفتح، متفرجًا من المدرجات، وسط استياء من جماهير ناديه لغيابه عن اللقاء.

الزعيم خسر المباراة وفاز النموذجي بثنائية مقابل هدف وحيد، في عقر دار حامل اللقب، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وخلال المباراة، أعرب الجمهور عن استيائه من ثنائية محمد كنو والكولومبي جوستافو كوييار في وسط الملعب، متسائلين عن سبب منح الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق، الفرج راحة رغم حاجة الفريق لجهوده.

لكن دياز فجر مفاجأة في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، موضحًا أن الفرج يعاني من إصابة في الحوض، تسببت في تفضيله عدم المخاطرة به، نافيًا تمامًا أن يكون قد منحه فترة من الراحة.

وإن كان استبعاد سلمان للراحة صادمًا للجماهير، فغيابه للإصابة صادم بشكل أكبر، في ظل ملاحقة الإصابات المختلفة له بشكل متكرر في المواسم الأخيرة وغيابه عن الملاعب لفترات طويلة.

يذكر أن الهلال يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة مبتعدًا عن الصدارة بفارق 13 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين، بينما رفع الفوز رصيد الفتح للنقطة الـ31 في المركز السادس.