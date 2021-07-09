بعد كورنادو .. الاتحاد عينه على نجم جديد بالدوري الإماراتي

الاتحاد يسعى لضم لاعب جديد من الدوري الإماراتي

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد، تسعى للتعاقد مع أحد نجوم دوري الخليج العربي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تدعيم صفوف الفريق، بعد أن تم التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيجور كورنادو من الشارقة.

الاتحاد نجح في التعاقد مع إيجور كورنادو قادمًا من الشارقة الإماراتي، بعد اتفاق تم بين جميع الأطراف، لينضم اللاعب لصفوف العميد لمدة موسمين قادمين.

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وأشارت صحيفة "الرياض" في النسخة المطبوعة، إلى أن نادي الاتحاد يريد التعاقد مع لاعب آسيوي لتدعيم صفوف الفريق، من أجل الاستفادة منه خلال مشاركة الفريق بالنسخة المقبلة ببطولة دوري أبطال آسيا.

ووضعت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، المهاجم البرازيلي فابيو ليما لاعب نادي الوصل الإماراتي، في ظل حمله لجواز السفر الإماراتي، وذلك بتقديم عرضًا لناديه.

وتنتظر إدارة نادي الاتحاد رد نادي الوصل على العرض المقدم إلى فابيو ليما، بشأن حسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف العميد.

جاء ذلك بعدما نجحت إدارة الاتحاد في التخلص من المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وذلك بعد الحصول على موافقة من وزارة الرياضة، من أجل توقيع مخالصة معه، بعد عدم قدرته على تقديم المستوى المنتظر منه.