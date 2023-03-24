بعد كسر رقمه .. رسالة "خاصة" من بدر المطوع إلى كريستيانو رونالدو

الشيء المشترك بين المطوع ورونالدو أن الثنائي لعبا في صفوف نادي النصر.

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حرص الكويتي بدر المطوع، على توجيه رسالة مهمة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن قام الأخير بكسر رقمه، وأصبح عميد لاعبي العالم.

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رونالدو نجح أمس الخميس، في كسر رقم المطوع، حيث وصل إلى 197 مباراة دولية، خلال مباراة منتخب البرتغال أمامليختنشتاين، في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وكتب المطوع عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي رسالة يُعبر فيها عن فخره لتمثيل الكويت في 196 مباراة، متمنيًا التوفيق للأسطورة رونالدو.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أنان فخور جدًا بتمثيل منتخب بلادي في 196 مباراة دولية، ولي الشرف بأن كريستيانو رونالدو هو من حطم رقمي، فهو أسطورة حقيقية".

وأضاف: "أنت أسطورة ومحبوب من جميع اللاعبين، وأتمنى لك التوفيق، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات".

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