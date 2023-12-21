بعد كارثة ألابا.. ريال مدريد يوجه أنظاره للدوري الإنجليزي لإنقاذ دفاعه!

كل الخيارات مفتوحة

ضربة قوية تعرض لها ريال مدريد مؤخرًا بعد تعرض لاعبه دافيد ألابا للإصابة في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه بشكل كامل.

الكارثة حدثت أمام فياريال في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني هذا الأسبوع، ليُزيد ألابا من أوجاع ريال مع الإصابات، وينضم إلى قائمة بها فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو، ليبدأ النادي في التخطيط للتعامل مع الموقف.

الصحفية أرانشا رودريجيز خرجت عبر برنامج "Deportes COPE" لتكشف عن رغبة ريال في تعزيز الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بالتعاقد مع لاعب جديد ولكن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لعدم رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي في الإنفاق الكبير بمنتصف الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي على رأس الخيارات المتاحة رافا مارين مدافع ريال المُعار إلى ديبورتيفو ألافيس لمدة موسم واحد، وسيحتاج الأمر للدخول في مفاوضات مع ناديه الحالي لإنهاء الإعارة.

الخيار الآخر هو رافاييل فاران لاعب ريال مدريد السابق الذي يُعاني من أجل دخول التشكيل الأساسي للمدرب إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، وقدومه سيمنح الفريق الكثير من الخبرة في الخط الخلفي.

وفي سياق متصل قال الصحفي ميلكور رويز من خلال البرنامج، إن ريال لا يستبعد التعاقد مع خيارات أكثر تكلفة لو لزم الأمر، كما رشح المعلق خوليو مالدونادو الثنائي أليساندرو باستوني مدافع إنتر وجورجيو سكالفيني مدافع أتالانتا، لإيمانه بحاجة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لمدافعين يمكنهم الخروج بالكرة.