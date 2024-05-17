بعد قميص رونالدو .. جماهير النصر تدعم "ابن مدينة الفيضانات" في ديربي الهلال!

جماهير النصر تدعم تيليس في مباراة الهلال..

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وجه جمهور نادي النصر، رسالة دعم إلى البرازيلي أليكس تيليس، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، بعد سقوط ضحايا للفيضانات في بلاده.

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وجاءت رسالة دعم جماهير النصر من مدرجات ملعب الأول بارك، قبل مباراة الديربي بين النصر والهلال، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وشهدت البرازيل حادثة طبيعية، في وقوع فيضانات بولاية ريو جراندي دو سول، خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تضرر أكثر من مليون و900 ألف شخص من الشعب البرازيلي.

ورفعت جماهير النصر لافتة دعم لأليكس تيليس من المدرجات، برسالة "نحن معك متحدين وأقوياء"، من أجل دعم ظهير النصر، الذي نشأ في الولاية البرازيلية التي شهدت الفيضانات.

وكان تيليس قد وجه رسالة شكر إلى زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي قدم له قميصًا وعليه توقيعه من أجل عرضه بمزاد علني، وتقديم الأرباح من أجل دعم الولاية البرازيلية.

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ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 89 نقطة من 31 مباراة، ليحسم لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه، فيما يأتي النصر في الوصافة برصيد 77 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، فيما يتجدد لقاء الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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