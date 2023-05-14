بعد قراره بالرحيل .. أوديون إيجالو يستقر على وجهته المقبلة

استقر النيجيري أوديون إيجالو على الرحيل عن نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعدم تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم.
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إيجالو انضم إلى الهلال في شتاء 2022 قادمًا من الشباب، ليلعب مع الهلال 55 مباراة، سجل فيها 42 هدفًا وصنع 6 أهداف لزملائه بالفريق.
وكشف الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اتخاذ نادي الهلال قرارًا بعدم تجديد عقد أوديون إيجالو.
وأضاف العجلان أن المهاجم النيجيري اقترب من التوقيع مع أحد الأندية الإماراتية، دون الكشف عن اسم الفريق الذي سينضم له إيجالو.
وحقق إيجالو مع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا، بعد التفوق على الوحدة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.
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