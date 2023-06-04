بعد قدوم كريم بنزيما .. جمهور الاتحاد يرفض خيانة أحمد حجازي

مهاجم ريال مدريد على أعتاب بطل الدوري السعودي

رفض جمهور الاتحاد خيانة القائد أحمد حجازي بعد قُرب التعاقد مع كريم بنزيما نجم ريال مدريد، ليضربوا مثلًا عظيمًا في الوفاء للاعب قدم الكثير للنادي وكان أحد أهم أسباب عودته إلى منصات التتويج بعدما عانى لسنوات من الصراع على الهبوط.

الاتحاد ممثلًا برئيسه أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في مدريد حاليًا للاتفاق على التفاصيل النهائية مع المهاجم الفرنسي وتوقيع عقود انضمامه للفريق، ومن ثم سيتوجهان إلى لندن للاجتماع مع نجولو كانتي وممثليه.

حساب المدرج الذهبي الخاص بعشاق العميد طرح سؤالًا حول اللاعب الأحق بشارة قيادة الاتحاد الموسم القادم، بين حجازي وبنزيما، ورغم القيمة الكبيرة للأخير على الصعيدين الشخصي والفني ورغم حمله شارة قيادة ريال مدريد لسنوات إلا أن أغلبية الجمهور اختار المدافع المصري رافضين تفضيل الوافد الجديد عليه.

الجمهور أجمع تقريبًا على ضرورة بقاء الشارة مع حجازي، وقد تعددت أسبابهم ما بين أفضليته في التواصل مع زملائه وتأديته واجبه كقائد على أكمل وجه وضرورة الوفاء له وعدم خيانته بعد التعاقد مع قائد الملكي.

يُشار إلى أن الاتحاد تعاقد مع حجازي صيف 2020 وقد جدد عقده مؤخرًا حتى 2026، ويُعد صاحب الـ32 عامًا من أفضل مدافعي دوري روشن السعودي على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة كما أظهر شخصية قيادية مذهلة على الملاعب السعودية.