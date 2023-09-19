بعد فوز النصر على برسبوليس .. ماني يتحدى الأهلي ويحذره من هذا الأمر!

تصريحات ساديو ماني قبل كلاسيكو النصر والأهلي

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رفع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، راية التحدي في وجه الأهلي، قبل المباراة المرتقبة بين العملاقين.

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النصر يواجه الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن كلاسيكو الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وحذر ماني في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، قلعة الراقي، بأن العالمي جاهز 100% للكلاسيكو، وأنهم سيفعلون كل شيء؛ من أجل الفوز بالنقاط الثلاث.

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وعن الانتصار على برسبوليس.. أشار النجم السنغالي، إلى أن المباراة لم تكن سهلة أبدًا على الفريقين؛ خاصة في الشوط الأول.

جدير بالذكر أن النصر فاز (2-0) على مستضيفه برسبوليس الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

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