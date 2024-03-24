بعد فضيحة الغش في السن .. الاتحاد الكاميروني يبرئ ويلفريد دوالا!

نجم الكاميرون أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه!

سمح الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، للاعب ويفلريد ناثان دوالا، المشاركة في تصفيات دوري النخبة الكاميروني، بعد أن تم إيقافه بسبب الغش في السن.

وكان الاتحاد الكاميروني قد أعلن عن إيقاف 62 لاعبًا يلعبون في دوري الدرجة الأولى المحلي، من ضمنهم دوالا الذي شارك مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.

وأشارت شبكة "BBC" إلى أن الاتحاد الكاميروني أصدر قائمة تضم 14 لاعبًا من أصل 62 موقوفًا، مؤهلين للمشاركة في المباريات، حيث تضمنت القائمة اسم دوالا بجانب زميله في فريق فيكتوريا يونايتد نجي ريتشموند، دون تقديم تفاصيل أخرى.

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وكان برنارد تشوتانج المتوج بكأس أمم إفريقيا، قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي توضيحًا، بأن نادي فيكتوريا يونايتد قدم دليلًا إلى الاتحاد الكاميروني لتبرئة دوالا وزميله ريتشموند، مُطالبًا الجماهير بترك اللاعبين للتركيز في التصفيات المحلية.

كما دافع نادي فيكتوريا يونايتد عن لاعبيه، حيث أكدوا عبر حسابهم على منصة "فيس بوك" على أن دوالا وريتشموند ليس لديهما هوية مزدوجة وأن الثنائي مؤهلان للعب المباريات في التصفيات.