بعد فشل صفقة مبابي.. رئيس رابطة "الليجا" يهاجم باريس

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يهاجم باريس سان جيرمان بعد فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هجومًا جديدًا على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وفشل ريال مدريد في انتداب كيليان مبابي.

ريال مدريد حاول خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات التعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي رفض العروض الثلاثة التي قدمها "الميرنجي"، وكان آخرها بقيمة 200 مليون يورو.

ودخل ريال مدريد سوق الانتقالات على أمل ضم مبابي، الذي بدأ الموسم الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، ورفض حتى الآن كافة العروض المقدمة لتجديد العقد، وهو ما جعل إدارة النادي الملكي تعتقد أن مهمة التعاقد مع نجم منتخب فرنسا ممكنة.

وتجاهل باريس سان جيرمان الرد على عروض ريال مدريد، في ظل تمسكه التام برغبة الاحتفاظ باللاعب الفرنسي الشاب.

من جانبه، وبعد إغلاق سوق الانتقالات، قام خافيير تيباس بنشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هاجم فيها تصرفات باريس سان جيرمان في المفاوضات مع ريال مدريد.

وكتب رئيس رابطة الدوري الإسباني: "أندية الدول تمثل خطرًا على النظام الاقتصادي لكرة القدم، تمامًا مثل دوري السوبر الأوروبي".

وأضاف: "لقد انتقدنا دوري السوبر لأنه يدمر كرة القدم الأوروبية، ونحن ننتقد باريس سان جيرمان بنفس القدر".

بالإضافة إلى ذلك، حلل تيباس حسابات باريس سان جيرمان المالية، ملمحًا إلى الميزة التي يتمتع بها النادي الفرنسي بالحصول على تمويل خارجي.

وتابع: "خسائر بقيمة +300 مليون بسبب كوفيد، وتراجع بنسبة 40% في عوائد البث التلفزيوني في فرنسا، وإضافة 500 مليون كرواتب، لا يوجد استدامة".

Los clubs-estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas Covid +300M; ingresos de TV en Francia -40%; ¿y +500M en salarios? Insostenible. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 31, 2021

هجوم تيباس على باريس سان جيرمان ربما يأتي لأنه كان يحلم بقدوم مبابي إلى الدوري الإسباني، بعد خسارة لاعبين بقيمة ليونيل ميسي وسيرخيو راموس، بعدما انتقل قائدا برشلونة وريال مدريد السابقين على العاصمة الفرنسية.

وربما حلم تيباس أن ينقذ وصول مبابي إلى ريال مدريد صورة الدوري الإسباني، التي تراجعت بشكل ملحوظ بعد رحيل معظم النجوم في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا