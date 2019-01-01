بعد فشل انتقاله إلى الصين.. فيكتور موسيس سيكمل الموسم في فنربخشة على سبيل الإعارة

فيكتور موسيس يكمل الموسم لاعبًا في صفوف فنربخشة التركي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ينتظر النجم النيجيري فيكتور موسيس انتقاله خلال الساعات القليلة المقبلة إلى صفوف نادي فنربخشة التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان فيكتور موزيس قد ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الصيني، ولكنه لم ينتقل إلى هناك بسبب عدم الاتفاق على الشروط بين الطرفين.

وكان لاعب تشيلسي قد عانى من التهميش التام هذا الموسم مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ما دفعه للبحث عن الرحيل عن تشيلسي.

وأراد موسيس الانتقال إلى الدوري الصيني، ووجد تشيلسي رغبة في ذلك من أجل الحصول على مقابل مادي ضخم مقابل تسويقه في الصين.

ولكن الأمور لن تتم بالشكل الذي يريده الطرفين، ليجد موسيس في فنربخشة فرصة لإثبات ذاته ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن فيكتور موسيس كان قد انضم إلى تشيلسي عام 2015، ولعب دورًا محوريًا مع المدرب السابق أنطونيو كونتي كظهير أيمن متقدم.