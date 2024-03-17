بعد فشله في النصر .. حارس فلامنجو يدخل التاريخ برقم إعجازي

هل يندم النصر على التفريط به؟

حقق حارس مرمى النصر السابق إنجازًا مذهلًا مع فريقه الحالي، فلامنجو، جعله يدخل تاريخ ناديه من أوسع الأبواب.

الحديث عن أوجستين روسي الذي تعاقده معه النصر في يناير 2022 بعد إصابة دافيد أوسبينا، وقد جاء ليلعب أساسيًا لنصف موسم قبل أن يبدأ رحلته الجديدة مع فلامنجو، لكن مستواه المتواضع أبقاه على دكة البدلاء لحساب السعودي الشاب نواف العقيدي.

فشل روسي مع النصر يبدو أنه لم يكن سوى كبوة جواد، إذ تألق في تجربته التالية مع فلامنجو وقد توج ذلك برقم تاريخي خلال مواجهة فلومينينسي أمس السبت في بطولة كاريوكا البرازيلية.

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روسي نجح في الحفاظ على نظافة مرماه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، ليزيد من مدة عدم تلقيه أي أهداف في المباريات الرسمية مع فلامنجو إلى 965 دقيقة متتالية، وقد تجاوز بذلك الرقم السابق الخاص بالحارس كانتيريلي والبالغ 959 دقيقة وحققه ما بين نوفمبر 1978 وفبراير 1979.

صاحب الـ28 عامًا أصبح بذلك صاحب أطول فترة من الشباك النظيفة خلال المباريات الرسمية في تاريخ فلامنجو.