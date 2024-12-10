بعد فسخ عقده مع يوفنتوس .. أبواب مانشستر يونايتد تُفتح مجددًا في وجه بول بوجبا!

اللاعب الفرنسي غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا

أصبح بول بوجبا لاعبًا حرًا بعد فسخ عقده مع يوفنتوس بالتراضي في نوفمبر الماضي، وهو ما يمنحه فرصة الانضمام لأي نادٍ جديد مجانًا، لكنه لن يلعب سوى في مارس بعد انتهاء مدة إيقافه على خلفية قضية المنشطات.

لويس ساها نجم مانشستر يونايتد السابق كشف خلال حديثه مع "Casino Utan Spelpaus" عن إمكانية عودة بوجبا للنادي الإنجليزي من جديد لكن للتدرب مع الفريق الأول فقط وليس توقيع عقد يُصبح بموجبه لاعبًا بين صفوفه.

إذ قال "سمعت بعض الإشاعات حول عرض مانشستر يونايتد على بول بوجبا فرصة العودة والتدرب مع الفريق في العام الجديد، وأعتقد أن تلك ستكون فرصة رائعة له، إذ سيساعده التواجد في المران مع لاعبين كبار على استعادة مستواه سريعًا. أعتقد أنه سيكون سعيدًا بفرصة العودة للنادي من جديد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المهاجم الفرنسي شجع المسؤولين في مانشستر يونايتد على استغلال فرصة "بوجبا" والتوقيع معه لدعم وسط الفريق، قائلًا "أعتقد أنه مازال لاعبًا مميزًا للغاية، حين تستعرض لاعبي الوسط في العالم ترى أن بوجبا يمتلك صفات فريدة، وأعتقد أننا نفتقد في الفريق للاعب وسط يمتلك المهارة ويُمكنه اللعب في كامل منطقة وسط الملعب، بوجبا مختلف وسيكون إضافة جيدة لليونايتد. أعتقد أن العديد من الأندية سترى توفره بالمجان فرصة جيدة للتوقيع معه".

وأتم ساها بالتأكيد على أن راتب بوجبا لن يكون مشكلة لناديه الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون مستعدًا لتخفيض طلباته المالية في سبيل العودة للعب كرة القدم.