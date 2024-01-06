بعد غياب 40 عامًا .. مورينيو يقود روما في مباراة "ماسية" بالسعودية

ضيف عالمي جديد على موسم الرياض

يحل نادي روما الإيطالي ضيفًا على الشباب السعودي، لخوض مباراة ودية، ضمن احتفالية فريق "الليوث" باليوبيل الماسي للنادي.

وتقام المباراة في تمام السادسة إلا ربع مساء يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، على ملعب "الأول بارك"، في واحدة من فاعليات موسم الرياض.

ويعتبر روما شريكًا إستراتيجيًا لموسم الرياض، حيث يحمل قميص الذئاب شعار الموسم لمدة عامين، وفقًا لما أعلنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

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وأشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، يعود لزيارة الأراضي السعودية بعد فترة غياب طويلة دامت لأكثر من 40 عامًا، وسيكون هناك مراقبة خاصة خلال اللقاء للنجم البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي يلعب بقميص الشباب.

يذكر أن موسم الرياض، كان قد أعلن في وقت سابق، إقامة بطولة "كأس موسم الرياض" والتي تنطلق يوم 29 من الشهر الجاري، يشارك فيها نادي إنتر ميامي الأمريكي، وناديي الهلال والنصر بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم العالميين.