بعد غياب عامين .. رسالة خاصة من فهد المولد بعد المشاركة مع السعودية

فهد المولد شارك في انتصار السعودية على فلسطين

عبر فهد المولد، نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، عن سعادته البالغة، بعد عودته للمشاركة مع منتخب بلاده، بعد غياب دام سنتين، وذلك بعدما شارك في مباراة فلسطين.

فهد المولد شارك في مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني، والتي انتهت بفوز الأخضر بخماسية دون رد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم إفريقيا 2023.

المولد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمثيل الوطن له طعم خاص وإحساس مختلف، سعيد جدًا بعودتي لتمثيل الأخضر، وبالفوز في المباراة بحضور الجمهور السعودي الحبيب".

ووجه نجم نادي الاتحاد التهنئة للجماهير على الفوز، حيث قال: "ألف مبروك الفوز وصدارة المجموعة، والقادم أفضل بإذن الله".

وكانت آخر مشاركة لفهد المولد مع المنتخب السعودي بتاريخ 21 يناير 2019، أمام المنتخب الياباني في دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا، التي أقيمت في الإمارات.

يذكر أن فهد المولد تم إيقافه لمدة عام واحد عن الملاعب، بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات، وذلك ليغيب عن صفوف المنتخب السعودي وناديه الاتحاد خلال تلك المدة.

فيديو: شاهد أهداف مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان الوصيف، حيث يحتل سنغافورة المركز الثالث بسبع نقاط، ثم اليمن الرابع بخمس نقاط، وأخيرًا فلسطين برصيد 4 نقاط.