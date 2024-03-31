بعد غياب دام 232 يومًا .. ريال مدريد يستعيد مدافعه المصاب!

أنباء سارة لريال مدريد...

شهدت مباراة ريال مدريد، وأتلتيك بيلباو، أنباء سارة لجمهور الميرينجي، بعد استعادة أحد مصابي الفريق، والذي غاب عن الملاعب لمدة تخطت الـ 230 يومًا.

وحقق ريال مدريد، فوزًا هامًا على حساب أتلتيك بيلباو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، شارك إيدير ميليتاو، للمرة الأولى مع ريال مدريد، منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أولى مباريات الموسم الحالي.

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وستمنح عودة ميلياتو، الفريق الملكي دفعة معنوية قوية قبل دخول فترة الحسم من الموسم، الذي يسعى فيه لاستعادة لقب الدوري الإسباني، ومواصلة مشواره في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، يستعد لخوض مباراته القادمة يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو، أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.