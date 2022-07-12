بعد غيابه عن التدريبات.. حسم قرار مشاركة مبابي أمام إنجلترا بكأس العالم

هل مبابي جاهز لمواجهة إنجلترا؟

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة قوية أمام نظيره الإنجليزي يوم السبت المقبل، بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشهد معسكر المنتخب الفرنسي بالأمس حالة من الذعر بسبب إصابة نجم الفريق كيليان مبابي وعدم خوضه التدريبات.

وتحدث اللاعب إبراهيما كوناتي، خلال المؤتمر الصحفي عن حالة مبابي قائلًا: "لم يكن هناك ما يدعو للقلق وسيكون لائقًا للعب يوم السبت".

وكشف اللاعب أن مبابي أراد الحصول على راحة سلبية بعد تألقه في فوز فرنسا بنتيجة 3-1 على بولندا بمواجهات دور الـ16.

وتابع نجم فرنسا: "كان مبابي لديه نوع مختلف من الدورات التدريبية لا شيء يثير الدهشة أو القلق".

وكان هناك مخاوف بعد أن أكد طاقم عمل المنتخب الفرنسي أن مبابي لم يشارك في تدريب فرنسا بالأمس بسبب أعمال التعافي المستمرة، على الرغم من مشاركة آخرين خاضوا لقاء بولندا بما في ذلك زميله الهداف أوليفييه جيرو.

ويتصدر نجم باريس سان جيرمان ترتيب هدافين كأس العالم برصيد 5 أهداف من 4 مباريات.