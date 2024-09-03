بعد غلق سوق الانتقالات .. الاتحاد يُعلن رسميًا عن آخر صفقاته في صيف 2024

الاتحاد كان نشيطًا جدًا في سوق الانتقالات الذي أغلق منتصف ليل أمس

اختتم الاتحاد تحركاته في سوق الانتقالات لصيف 2024 بالإعلان عن صفقته الجديدة رسميًا بعد غلق السوق بعدة ساعات، ليُتوج بذلك نشاطه الكبير خلال الميركاتو.

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العميد عوض خيبة أمل الموسم الماضي على صعيد الصفقات الأجنبية بالتعاقد مع 5 لاعبين دفعة واحدة، هم بريدراج رايكوفيتش وحسام عوار وموسى ديابي ودانيلو بيريرا وستيفن بيرجوين، ليتواجدوا بجانب الثلاثي كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي.

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النادي أعلن رسميًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء تعاقده مع الألباني ماريو ميتاي من لوكوموتيف موسكو الروسي لكن دون النشر عن أي تفاصيل خاصة بالعقد، مكتفيًا بنشر مقطع فيديو للاعب صاحب الـ21 عامًا.

ميتاي أحد لاعبين أجنبيين سُمح لأندية دوري روشن بقيدهما في قوائمها المحلية بجانب الأجانب الـ8، وقد تعاقد الاتحاد كذلك مع الفنزويلي براينت أورتيجا ولكنه نقله بالإعارة إلى نادي جدة الناشط في دوري يلو.

المصادر الصحفية وتحديدًا صحيفة الرياضية أوضحت أن صفقة انتقال الظهير الأيسر تمت بالإعارة مع خيار الشراء نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.