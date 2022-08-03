بعد عقوبة حمد الله .. ما هو موقف الاتحاد من قيد طارق حامد؟

موقف الاتحاد من قيد لاعبين في صيف 2022

اتخذت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بحرمان نادي الاتحاد من قيد لاعبين جدد، خلال فترة واحدة من الانتقالات، بسبب قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مع فريقه السابق النصر.

ما هي قرارات اللجنة بخصوص عقوبة الاتحاد وحمد الله؟

اللجنة قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ما هو موقف الاتحاد من قيد طارق حامد؟

الاتحاد تعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك في صفقة انتقال حر، ولمدة موسمين، لينتهي عقده في صيف 2024، وذلك بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وبعد قرار عقوبات حمد الله، بدأ عدد من جماهير الاتحاد التساؤل حول مصير طارق حامد من القيد في صفوف العميد، خلال فترة التسجيل الحالية.

ولكن قرار إيقاف الاتحاد من تسجيل اللاعبين، مقتصر على مدة واحدة في شتاء 2023، وبالتالي سيتمكن مسؤولو الاتحاد من تسجيل طارق حامد بشكل طبيعي في الصيف الجاري.