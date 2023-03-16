بعد عقوبة الأهلي .. أمل وحيد في مصير الصفقات الجديدة عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي

هناك طريقة كي لا يضطر الأهلي في إلغاء عقود صفقاته الجديدة بعد قرار فيفا بحرمانه من التسجيل لفترتين

صدمة كبرى اختتم بها جمهور الأهلي السعودي ليلتهم أمس الخميس، بعد صدور قرار الاتحاد الدولي "فيفا"، بحرمان النادي من التعاقدات لفترتي تسجيل.

القرار خرج بشكل نهائي وغير قابل للاستئناف، بعدما كانت قضية اللاعب لويس جرابان، بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

وحاليًا يتساءل جمهور الراقي عن مصير الصفقات التي وقعها مجلس الإدارة برئاسة وليد معاذ مع الثلاثي عبد الله عطيف، سميحان النابت وفهد الرشيدي، والتي كان من المنتظر أن تنضم للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

الخبير القانوني أحمد الأمير أوضح أن هناك أملًا، كي يتمكن الأهلي من تسجيل الثلاثي والمشاركة معه في الموسم المقبل، في حال نجح في إثبات أنه وقع معهم قبل تاريخ صدور عقوبة فيفا، فوقتها من المحتمل أن يتم تعليق العقوبة من خلال التدابير الوقتية.

وأضاف معلقًا: "طبعًا هناك اشتراطات التدبير الوقتي لا بد من توفرها بشكل تراكمي لكي يعلق القرار في كلتا الحالتين (التعاقدات السابقة للقرار) و(التعاقدات المستقبلية)، ولذلك تطبيقها على التعاقدات السابقة للقرار سوف يكون أسهل من تطبيقها على التعاقدات المستقبلية!".

جدير بالذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو، في وقت يصعد به الرباعي الأول لدوري المحترفين في الموسم المقبل بحسب اللوائح، ويحتاج الأهلي لدعم صفوفه بعدة صفقات، كي يستفيق من كبوته ويعود للمنافسة على البطولات.