بعد عريضة منعه من الدخول .. نيفيل يواصل استفزازه لجماهير آرسنال!

ماذا حدث؟

تحدث جاري نيفيل النجم السابق، عن نتيجة مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد بالأمس في بطولة الدوري الإنجليزي، والفوز المثير للجانرز بنتيجة 3-2.

وحافظ آرسنال على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه الكبير على ضيفه مانشستر يونايتد وارتفاع رصيده للنقطة 50 بفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

وأثارت قناة سكاي سبورتس غضب جماهير آرسنال في الأسابيع الأخيرة بعد أن توقع نيفيل أن مانشستر سيتي سيستمر في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال بنتيجة 2-0 على توتنهام في وقت سابق من هذا الشهر.

وضاعف مدافع يونايتد السابق هذا التوقع بالأمس على الرغم من فوز آرسنال وابتعادهم بالصدارة.

وقامت جماهير آرسنال بإزعاج نيفيل عندما كان يسجل بثه على قناة سكاي بعد المباراة مع مارتن تايلر.

واستمر هذا العداء حيث أعجب أكثر من 16 ألف من المشجعين بتغريدة من موقع "The Arsenal Therapy Show" تشير إلى منع نيفيل من دخول استاد الإمارات لكن مدافع يونايتد السابق وافق مازحًا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" تصريحات نيفيل صباح اليوم قائلًا: سأوقعها اعتقد أنني كنت عادلاً أمس أيضًا".

وتمسك المذيع بإيمانه بأن فريق بيب جوارديولا سيحصد لقبًا آخر وتوقع مسيرة لا تصدق للفريق الذي لا يزال لديه لقاءان مع آرسنال في المواجهات القادمة.

وتابع نيفيل تصريحاته قائلًا: "إنها حصيلة هائلة 50 نقطة في منتصف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز مذهلة للغاية".

وأضاف: "ليس فقط في أي موسم ولكنه مذهل من حيث كيف كان آرسنال في نهاية الموسم الماضي".

وعند سؤاله عن فوز آرسنال بالدوري؟ قال: "لا أعتقد ذلك هكذا الحياة! لكنهم يقدمون موسمًا رائعًا أحسنوا"، ووصف عمل ميكيل أرتيتا لجعل المدفعجية في شكلهم الحالي بأنه إنجازًا رائعًا.

ولم يمنع مدح نيفيل مشجعي آرسنال من مقاطعة بثه لأنه كرر تنبؤاته.