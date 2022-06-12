بعد عذر الإضاءة .. الدعيع: الأمطار سبب هزيمتنا بثمانية أهداف أمام البرازيل!
لا يزال محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى المنتخب السعودي، يكشف عن مبررات الهزائم الثقيلة التي تعرض لها مع الأخضر في مختلف المسابقات العالمية.
قبل فترة، أرجع الأخطبوط الهزيمة الثقيلة بثمانية أهداف أمام منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022، للإضاءة السيئة في الملعب وقتها.
واليوم تحدث الدعيع عن سبب الهزيمة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 8-2، في نصف نهائي كأس القارات 1999.
وأوضح أسطورة حراسة مرمى الأخضر أن هطول الأمطار بغزارة على ملعب المباراة سبب استقبال هذا الكم من الأهداف، داعمًا موقفه بانقطاع البث التليفزيوني للمباراة، للسبب نفسه، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب السعودي تأثروا لأنهم غير معتادين على اللعب في هذه الأجواء، على عكس لاعبي السيليساو.
الدعيع: خسرنا من البرازيل بسبب الأمطار، حتّى البث انقطع!#ملعب_SBC #أهل_اللعبة #كأس_العالم_قطر2022— خالد الشنيف (@k_alshenaif) December 5, 2022
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يذكر أنه في ذاك النسخة من كأس القارات احتل الأخضر السعودي المركز الرابع في البطولة، بعدما خسر المركز الثالث بالهزيمة أمام أمريكا بثنائية نظيفة.