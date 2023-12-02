بعد عام على اعتزاله .. جيرارد بيكيه يسجل هاتريك في ليلة عودته للملاعب!

بيكيه سجل ثلاثة أهداف في عودته للملاعب...

حظى دوري الملوك Ibainéfico، بالكثير من الاهتمام في أيامه الأولى، خاصة مع مشاركة جيرارد بيكيه، الذي شارك لأول مرة في مباراة كرة قدم، بعد اعتزاله من برشلونة.

وشارك لاعب برشلونة السابق، الرئيس الحالي لرابطة دوري الملوك Ibainéfico، في مباراة نظمها إقليم الباسك لجمع الأموال من أجل القضايا الخيرية، وتألق ونجح في تسجيل هاتريك.

وفي مباراة ربع النهائي من البطولة، تمكن بيكيه من تسجيل هاتريك، بعد تنفيذ ركلتي جزاء، وتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وساعد في فوز فريقه وقلب النتيجة لصالحه وتحويل تأخره إلى فوز بنتيجة 11-8.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن بيكيه ظهر بشكل جيد في اللقاء، بالرغم من أنه لم يركض كثيرًا، ولكن مجهوده كان كافيًا لتسجيل الهاتريك، بالإضافة إلى صناعة بعض الأهداف.

وبهذا يضمن بيكيه الظهور في مباراة واحدة على الأقل، يوم غد الأحد إذ يلعب مباراة نصف النهائي، وسط متابعة تصل إلى 1000000 مشاهدة.

جدير بالذكر أن بيكيه أعلن رحيل عن برشلونة قبل انطلاق كأس العالم في قطر العام الماضي وكانت أخر مباراة له ضد ألميريا.