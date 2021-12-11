بعد طول انتظار.. تحديد موعد عودة نيمار إلى الملاعب

أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا كشف خلاله عن وضع إصابة نيمار ومتى سيعود مجددًا إلى الملاعب.

وأصيب نيمار في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي بمباراة سانت إتيان بالدوري الفرنسي، وخرج من الملعب وهو يبكي من فرط الألم.

إصابة الدولي البرازيلي أتت في أربطة الكاحل، وهو الآن في طور التعافي، حيث يخضع لإعادة التأهيل في أحد المراكز الطبية الشهيرة بفرنسا.

ووفقًا لما أعلنه باريس سان جيرمان، فإن نيمار سوف يعود مرة أخرى إلى الملاعب في منتصف شهر يناير 2022.

الهدف المؤكد بالنسبة للنادي الفرنسي حاليًا هو أن يعود نيمار بكامل قوته ويستعيد عافيته قبل خوض دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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باريس سان جيرمان حل وصيفًا لمانشستر سيتي بالمجموعة التي ضمت لايبزيج وكلوب بروج، ويستعد لقرعة ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ16 من ذات الأذنين بداية من منتصف فبراير، لذلك فالمؤكد أن نيمار سوف يلحق بالمعترك الأوروبي.

الجدير بالذكر أن نيمار ساهم في وصول باريس لنهائي النسخة قبل الماضية، كما قاد كتيبة بوتشيتينو لنصف نهائي النسخة الأخيرة.