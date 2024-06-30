بعد ضم جروهي .. الخلود يُفاوض نجمًا آخر من الاتحاد

حارس المرمى المخضرم انضم للفريق الصاعد إلى دوري روشن، وقد يلحق به زميله

يبدو أن مارسيلو جروهي لن يكون لاعب الاتحاد الوحيد الذي سيلعب لنادي الخلود في الموسم القادم من دوري روشن السعودي.

النادي الصاعد حديثًا لدوري روشن، بعد حلوله ثالثًا في دوري يلو الموسم المنقضي، أعلن رسميًا اليوم الأحد تعاقده مع حارس المرمى البرازيلي المخضرم بعد نهاية عقده مع العميد.

صحيفة اليوم السعودية وعبر القسم الرياضي، الميدان الرياضي، أفادت أن الخلود يُفاوض حاليًا الثنائي، عبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني، لضمهما خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

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العبود كان قد رحل عن الاتحاد بداية الموسم الماضي بالإعارة إلى الاتفاق عقب خلافه الشهير مع المدرب السابق نونو سانتو، وقد رفض ستيفن جيرارد المدير الفني للنواخذة استمراره للموسم القادم ليعود إلى ناديه الذي فتح له أبواب الرحيل نهائيًا لعدم الحاجة له مستقبلًا.

الشمراني كان قد انضم إلى الاتفاق خلال صيف الماضي قادمًا من الاتحاد، ويرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2027، لكن فرص رحيله تبدو أصعب من العبود، خاصة في ظل لعبه 25 مباراة في دوري روشن الموسم الماضي.