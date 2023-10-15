بعد ضمه من برشلونة .. باريس سان جيرمان يرفض عروضًا خيالية للتخلي عن نجمه!

باريس سان جيرمان قرر رفض المغريات من أجل التخلي عن نجمه القادم من برشلونة بصورة نهائية..

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرى بالفعل في الهولندي الشاب تشافي سيمونز أنه سيكون نجم المستقبل في كرة القدم العالمية، لدرجة أنه رفض عروضًا مغرية للتخلي عنه.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان رفض عروضًا من لايبزيج الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لبيع سيمونز في فترة الانتقالات الصيفية 2023.

باريس سان جيرمان حصل على سيمونز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده في أكاديمية نادي برشلونة الإسباني، لكنه باعه في صيف 2022 إلى آيندهوفن الهولندي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن سيمونز تألق بشكل لافت للأنظار رفقة آيندهوفن ليقرر باريس سان جيرمان تفعيل بند إعادة شرائه مقابل ستة ملايين يورو، قبل أن يعيره على الفور إلى لايبزيج لمدة موسم واحد دون خيار تعاقد دائم.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية من جانبها أكدت أن باريس سان جيرمان يرى في سيمونز لاعبًا بخصائص مشابهة إلى حد كبير للبرازيلي نيمار، ورأى النادي أن اتخاذ خطوة الإعارة لمدة موسم هي الأمثل لضمان تطوره.

وبالعودة إلى تقرير "ليكيب" فإن الصحيفة الفرنسية كشفت أن السبب الرئيسي في عدم بيع سيمونز رغم تلقيه عرضين كبيرين، هو أن باريس سان جيرمان كان سيضطر إلى دفع مبلغ محدد إلى آيندهوفن إذا باع الهولندي الدولي بصورة نهائية قبل تاريخ معين والذي لم يتم الوصول إليه بعد، ولن يتمكن النادي الباريسي من بيعه في الصيف المقبل أيضًا.

ولذلك يسعى لايبزيج إلى التفاوض مع باريس سان جيرمان من أجل تمديد إعارة سيمونز لموسم إضافي، بالنظر إلى تألقه الملحوظ رفقة النادي في الدوري الألماني.