بعد صواب توقعها 3 مرات .. شركة تتوقع فوز الأرجنتين بكأس العالم!

أنباء سارة لجماهير منتخب الأرجنتين

توقعات جديدة من شركة "EA Sports" للألعاب التفاعلية، تصب في صالح المنتخب الأرجنتيني قبل خوضه لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقامت الشركة بتوقع فوز الأرجنتين بالمونديال، من خلال استخدام خاصية لمباريات مختصرة في أحدث إصداراتها وهي لعبة فيفا 23.

وما يبعث الكثير من التفاؤل داخل الجماهير الأرجنتينية، هو قيام الشركة بتوقعات صحيحة بالمنتخبات الفائزة بمونديالات 2010 و2014 و2018.

وجاء ذلك بعدما توقعت "EA Sports" فوز إسبانيا بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وألمانيا في مونديال البرازيل 2014 وفرنسا بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في روسيا.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع السعودية والمكسيك وبولندا.