بعد صدمة رانجنيك .. توخيل يُلمح بمفاجأة في مستقبله مع بايرن ميونخ!

الخيارات تبدو محدودة أمام النادي البافاري

كشف توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عن إمكانية استمراره مع النادي الألماني، رغم إعلانه الرحيل في وقت سابق من الموسم.

بايرن سبق أن اتفق مع توخيل على رحيله بنهاية هذا الموسم، ولكنه يواجه مشكلة في إيجاد بديله، بعد اختيار تشابي ألونسو للبقاء في باير ليفركوزن، وتجديد يوليان ناجلسمان مع منتخب ألمانيا، وانسحاب رالف رانجنيك مدرب النمسا من المفاوضات مع البافاري.

وفي المؤتمر الصحفي لمواجهة شتوتجارت القادمة بالدوري الألماني، قال توخيل:"لدينا عقد دائم وقمنا بالاتفاق على فسخه بشكل مبكر، ولكن كل شيء ممكن".

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وأضاف:"الإجابة كما هي دائمًا بخصوص مستقبلي، العقد يظل قائمًا، والاتفاق الذي توصلنا له موجود أيضًا".

جدير بالذكر أن عقد توخيل الحالي مع بايرن ينتهي في يونيو 2025، ولكن تم الاتفاق على فسخه ورحيله قبل هذا التاريخ بعام، بسبب الأوضاع المتوترة بالفريق الذي خسر هيمنته على الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن هذا الموسم، ولكنه يظل محتفظًا بحظوظه في دوري أبطال أوروبا، بالتعادل مع ريال مدريد 2/2 في ذهاب نصف النهائي.