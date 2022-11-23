بعد صدمة السعودية .. سكالوني: نُعاني من الألم ولكن!

غرفة ملابس الأرجنتين تعيش مأساة بعد الهزيمة أمام السعودية

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن شعور اللاعبين بالألم والحسرة بعد السقوط أمام السعودية في مباراتهم الأولى بكأس العالم، بعد الصمود دون أي هزيمة خلال 36 مباراة في جميع البطولات.

منتخب السعودية حقق مُفاجأَة كبرى بالفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، ليلحقوا براقصي التانجو الخسارة لأول مرة في مباراتهم الافتتاحية بالمونديال منذ عام 1990.

الصقور الخضر حلقوا في سماء قطر وانتزعوا نقاط المباراة الثلاثة من الأرجنتين، بعد التأخر في الشوط الأول بهدف دون رد سجله ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء، قبل أن يسجل رجال هيرفي رينارد ثنائية عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري.

قال سكالوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من الصعب فهم ذلك لأنهم سجلوا الهدفين في 5 دقائق، أعتقد أنهم كانوا التسديدات الوحيدة على المرمى، لا يوجد خيار آخر سوى النهوض، إنه يوم حزين لكن علينا أن نتجاوزه ونستمر، الشوط الأول كان في حوذتنا".

وأتم: "بين الشوطين قلنا أن الوضع غريب، نعاني من الألم ولكننا نريد تغيير الوضع، يتعلق الأمر بالفوز في المباريات التالية وهذا ما وصلنا إليه".